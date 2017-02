Sampdoria-Cagliari, Giampaolo: "Forse c'è un errore su Ibarbo. Quagliarella un esempio"

19/02/2017 17:52

SAMPDORIA CAGLIARI GIAMPAOLO - Quagliarella salva la Sampdoria contro il Cagliari. I sardi hanno protestato per un gol annullato nel finale ad Ibarbo e su cui si è soffermato anche Marco Giampaolo: "Forse ha fischiato per la posizione di fuorigioco di Pisacane, ma probabilmente è stato un errore. Gli errori alla fine si compensano, si sbaglia da una parte e dell'altra, capisco le difficoltà e che si possa sbagliare. Ci sta arrabbiarsi, ma è meglio stare zitti e parlare il giorno dopo a mente fredda - ha dichiarato l'allenatore blucerchiato a 'Sky Sport' - Quagliarella? Fabio è un esempio di professionalità, me lo dimostra quotidianamente. Ha giocato in grande squadre, ma non per questo è superficiale. Ha gestito bene la situazione sul piano personale, non lo ha mai fatto pesare e oggi ha fatto anche gol. Le scelte in attacco? Ne ho diversi bravi davanti, Schick avrà tempo e modo per mettersi in mostra. Ho un organico che mi permette di fare scelte diverse".

G.M.