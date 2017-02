PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-TORINO: Dzeko non si ferma più, Belotti non pervenuto

Andrea Corti (@cortionline)

19/02/2017 19:55

PAGELLE ROMA TORINO / La Roma di Spalletti conferma il suo ottimo momento sbarazzandosi facilmente del Torino di Mihajlovic. Tra i più brillanti Dzeko, che torna capocannoniere, seppur a pari merito con Higuain. Tra i granata poche le note positive: per una volta non si salva neanche il bomber Belotti, mentre non si arrende il giovane Zappacosta. Il gol della bandiera è di Maxi Lopez, entrato nel finale.

ROMA

Szczesny 6 - Attento su un contropiede granata nel primo tempo, durante il quale è per il resto semplice spettatore. Nella ripresa il copione non muta fino al gol di Maxi Lopez, sul quale non può fare nulla.

Manolas 7 - Partita gagliarda, annulla le velleità di chiunque transiti dalle sue parti. Esce tra gli applausi. Dal 73' Vermaelen sv - Accolto da qualche fischio.

Fazio 6,5 - Pilastro della retroguardia romanista, un surplus di sicurezza e personalità per tutta la squadra. Sul gol di Maxi Lopez però si fa sorprendere, e di questi tempi è una notizia.

Juan Jesus 6 - Inizia con un po' di incertezze, poi sale di tono ed è autore di una grande chiusura su un contropiede di Ljajic. Poi si ripete su Benassi.

Bruno Peres 6 - Contro i suoi ex compagni vuole fare bella figura, ed è più intraprendente del solito. Alcuni errori tecnici, poi è bravo su Benassi con una grande diagonale. C'è ancora da migliorare.

Strootman 6,5 - Sempre più leader: il salto di qualità della squadra di Spalletti, evidente da gennaio in poi, è coinciso con il ritrovamento della condizione migliore dell'olandese, e non è certo un caso. Dall'82' Totti 6,5 - Lascia il segno con l'assist per il 4-1 di Nainggolan.

Paredes 7 - Il suo avvio è tutt'altro che autorevole, poi cresce con il passare dei minuti. Nella ripresa diventa il padrone del centrocampo, e il gol è un gioiello da campione.

Emerson 6,5 - Nei primissimi minuti sfiora il patatrac con un fallo di mano nella sua area peraltro palesemente involontario. Poi fa 90 minuti del livello cui ha ormai abituato.

Salah 7 - Chirurgico nel sinistro del 2-0. Poco dopo sfiora la doppietta: il suo bellissimo tiro a giro si stampa sul palo ma meritava maggior fortuna. Una spina nel fianco nella difesa avversaria.

Nainggolan 7 - Compare e scompare nell'area avversaria, galleggiando tra le linee come un sottomarino da guerra in continua avanscoperta. Lascia ancora una volta il segno andando in gol nel finale.

Dzeko 7,5 - Vive un momento d'oro, e lo dimostra realizzando l'ennesimo gol bellissimo. Nella ripresa ha la palla per la doppietta, e la spreca: ma l'aver voluto tirare a tutti i costi è la dimostrazione che è tornato (o diventato grazie a Spalletti) un centravanti vero. Dal 90' Perotti sv.

All. Spalletti 7,5 - La sua Roma va che è una bellezza: arriva nel periodo decisivo della stagione nella migliore condizione e convinta come mai era stata ultimamente. Gran parte del merito va al suo grande allenatore.

TORINO

Hart 5 - Sui gol di Dzeko e Salah poteva fare di più. Non sulla saetta di Paredes ne' sul 4-1 di Nainggolan.

Zappacosta 6 - Se la vede contro un Emerson in gran spolvero. Tra i pochi a non arrendersi, e si segnala anche per l'assist a Maxi Lopez.

De Silvestri 5,5 - Schierato centrale a causa dell'emergenza del reparto difensivo granata, in avvio una sua chiusura su una combinazione Nainggolan-Dzeko è portentoso. Contro il bosniaco in stato di grazia non è facile per nessuno, e neanche lui fa eccezione.

Moretti 5 - Da una sua corta respinta di testa nasce il gol del 2-0. Per il resto balla al ritmo di Salah e Dzeko.

Barreca 5 - Dalle sue parti spesso fluttua Salah, e sono dolori. Va meglio contro Bruno Peres.

Benassi 5 - Ha due palloni buoni nel primo tempo, ma prima Juan Jesus e poi Bruno Peres gli impediscono il tiro a botta sicura. Per il resto finisce nel tritacarne della coppia Strootman-Nainggolan. Dal 70' Boyé sv.

Lukic 5,5 - Un suo tiro al volo mette i brividi a Szczesny nel finale del primo tempo. Pomeriggio di sofferenza, anche se è tra i più ordinati.

Baselli 6 - Alterna buone intuizioni a errori banali. La stoffa c'è e si vede, deve dimostrare di essere in grado di compiere un ulteriore salto di qualità.

Iago Falque 5 - Inconsistente, non riesce a dare un altro dispiacere alla sua ex squadra. Dal 58' Iturbe 4,5 - Accolto dai fischi dei suoi ex tifosi. Che poi non si accorgono più della sua presenza.

Belotti 5 - Si scontra contro la difesa più in forma del campionato, forse d'Europa: ne esce decisamente sconfitto.

Ljajic 4,5 - Ex non rimpianto, dimostra di essere fumoso come lo ricordavano dalle parti dell''Olimpico'. - Dal 79' Maxi Lopez 6,5 - Realizza con un buon guizzo il gol della bandiera.

All. Mihajlovic 5 - Il suo Torino pecca di consistenza, e contro la Roma evidenzia tutti i suoi limiti. Paga anche l'emergenza in difesa.

Arbitro: Guida 6 - Alcuni dubbi su un tocco di mano in area di Emerson nel primo tempo, che però sembra involontario. Per il resto partita piuttosto ordinaria.

TABELLINO

ROMA-TORINO 4-1

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas (73' Vermaelen), Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Strootman (82' Strootman), Paredes, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko (90' Perotti). A disp.: Alisson, Lobont, Rüdiger, Mario Rui, De Rossi, Gerson, Grenier, El Shaarawy. All. Spalletti.

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, De Silvestri, Moretti, Barreca; Benassi (70' Boyé), Lukic, Baselli; Iago Falque (58' Iturbe), Belotti, Ljajic (79' Maxi Lopez). A disp.: Padelli, Cucchietti, Ajeti, Avelar, Acquah, Gustafson, Valdifiori. All. Mihajlovic,

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Marcatori: 10' Dzeko (R), 17' Salah (R), 65' Paredes (R), 85' Maxi Lopez (T) 90'+1 Nainggolan (R)

Ammoniti: 56' Lukic (T), 61' Benassi (T)