19/02/2017 17:44

CALCIOMERCATO ROMA BALDISSONI SPALLETTI / In casa Roma resta ancora da decidere il futuro di Luciano Spalletti. Mauro Baldissoni, direttore generale del club capitolino, ha fatto il punto a 'Premium Sport': "Sono discorsi che non cambiano dopo un giorno. Noi e il mister abbiamo lo stesso obiettivo, ovvero di provare a vincere qualcosa in stagione. Il resto sarà conseguenza di quello che riusciremo a fare".

M.D.A.