Sampdoria, Quagliarella in lacrime: "Chiusa la pagina più brutta della mia vita"

19/02/2017 17:50

SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Contro il Cagliari Fabio Quagliarella ha realizzato il sesto gol in campionato. Ma il 'gol' più importante è stato messo a segno qualche giorno fa: nella giornata di venerdì sono stati comminati 4 anni e 8 mesi di reclusione interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e risarcimento dei danni in separata sede a Raffaele Piccolo, poliziotto stabiese che stalkerava l'attaccante della Sampdoria.

"Venerdì si è chiusa una brutta pagina della mia vita - ha esordito un emozionato Quagliarella a 'Sky Sport', dove non è riuscito a trattenere le lacrime - Ho vissuto 4-5 anni da incubo… Immaginare di non vivere tranquillamente fuori dal campo non era facile, soprattutto per la mia famiglia. Sono state dette tante cose non vere, ma dopo tanti anni è finita e giustizia è stata fatta. Dare 4 anni e 8 mesi a un poliziotto vuol dire che ho avuto ragione. Sono contento soprattutto per la mia famiglia, ci siamo tolti un peso enorme. Non poter uscire di casa col timore di qualche minaccia è stato devastante. E' brutto perché alla fine uno ci mette sempre l'amore. Poi uno viene giudicato quando la gente non sa". Una vicenda privata che ha condizionato la carriera di Quagliarella, 'costretto' a lasciare Napoli per approdare alla Juventus nel 2010 a causa delle continue minacce e accuse di pedofilia, calcioscommesse e uso di droga.

Su questa terribile vicenda lo stesso calciatore aveva anche scritto un lungo post sul proprio profilo di 'Facebook': "Credetemi, non sono stati anni facili. Per me, per la mia famiglia, per gli amici. Una situazione nella quale sai di essere nella ragione, sai di non aver fatto nulla, sai che tante cose sono state dette e scritte senza conoscere la verità. Il tutto a casa mia, dove sono nato e cresciuto, dove ho mosso i primi passi e dove ancora oggi vive la mia famiglia. Ho vissuto per anni con questa immensa bolla di cattiveria e disonestà, anni in cui dovevo far attenzione anche alle parole che usavo, non potevo fare molto, solo aspettare che la giustizia facesse il suo corso. Ci ho sperato e creduto dal primo giorno e ieri, venerdì 17 Febbraio, si è arrivati finalmente alla conclusione di questa brutta vicenda che mi ha visto coinvolto, giustizia è stata fatta. Ora con orgoglio posso dire che mi sento davvero più leggero, più sollevato. Tutto ciò non ha mai intaccato la mia professione e la mia professionalità, però la maglia la indossa sempre un uomo, con i suoi valori, con i suoi sentimenti e con la sua sensibilità. Adesso posso garantirvi che mentalmente sono davvero sereno. Ringrazio tutti quelli che, conoscendomi, non hanno mai dubitato e hanno atteso, insieme a me, il responso definitivo della sentenza". Ora questa brutta storia si è chiusa e Quagliarella potrà concentrarsi esclusivamente su quello che più lo appassiona: il calcio.

D.G.