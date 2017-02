Roma, Baldissoni: "Sullo stadio tonnellate di sciocchezze dette. Ma noi..."

19/02/2017 17:42

ROMA STADIO BALDISSONI - Ogni giorno, notizie di ogni genere, circolano intorno al progetto sul nuovo stadio che la Roma sta portando avanti in Campidoglio. Sull'argomento, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni il dg del club capitolino, Mauro Baldissoni, ai microfoni di 'Premim Sport', pochi minuti prima dell'inizio del match dell'Olimpico contro il Torino: "Consentitemi di sottolineare che non abbiamo voluto commentare in questi mesi, quanto si è detto sullo stadio. Pensiamo sia giusto mantenere un profilo istituzionale, relazionandoci con tutte le autorità del caso. Di sciocchezze ne abbiamo sentite a tonnellate, soprattutto da persone che non hanno letto nemmeno una riga del progetto. Dobbiamo consentire alle istituzioni di fare il loro lavoro, senza turbative provenienti dall'esterno. Riteniamo pertanto di non dover far dichiarazioni. In questi due giorni ho ricevuto centinaia di messaggi di chi mi chiedeva informazioni, tifosi, piccoli azionisti etc. Il progetto finora presentato, è stato guidato dalle leggi dello stato, continueremo a fare tutti i passi necessari, anche quelli giudiziari qualora servano per rimuovere ostacoli che non condividiamo. Non capisco perché ora si sia tornati a parlare di un impianto in completo abbandono, pieno di amianto e in progressivo collasso su sé stesso (riferimento allo stadio Flaminio, ndr). L'investimento che proponiamo è ingente ed è per la città intera".

F.S.