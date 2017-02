Roma-Torino, Belotti: "Dzeko molto forte, proveremo a bloccarlo"

19/02/2017 17:28

ROMA TORINO BELOTTI / Andrea Belotti ha analizzato il momento del suo Torino in vista del match odierno contro la Roma. L'attaccante ha parlato a 'Premium Sport': "Confronto tra me e Dzeko? Più che sfida tra di noi, è una sfida tra Torino e Roma. Se abbiamo segnato tanto è merito del supporto dei nostri compagni. Loro giocano un gran calcio, hanno grande cattiveria e fanno grande possesso. Lui è veramente forte, vedremo di fare il possibile per bloccarlo. Ci proveremo".

M.D.A.