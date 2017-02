Sampdoria-Cagliari, Rastelli amaro: "Gol di Ibarbo regolare"

19/02/2017 17:21

SAMPDORIA CAGLIARI RASTELLI - Massimo Rastelli si dispiace per l'1-1 sul campo della Sampdoria. Il tecnico del Cagliari recrimina per un episodio decisivo allo scadere: "Non capisco perché sia stato annullato il gol di Ibarbo nel finale. Era il 90', avremmo portato a casa tre punti meritatissimi - ha detto Rastelli a' Sky Sport' - Abbiamo fatto una grande partita, creando tante occasioni. E nel recupero quasi quasi la perdevamo, visto che la Samp ha avuto una grande chance. Forse è il movimento di Borriello ad ingannare l'arbitro, però Marco non disturba minimamente il portiere.



G.M.