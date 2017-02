Pescara-Genoa, Zeman: "Ringrazio i ragazzi, ora sotto coi gradoni!"

19/02/2017 17:22

PESCARA GENOA ZEMAN / A Pescara è subito 'Zemanlandia'. Dopo il ritorno del tecnico boemo, la squadra oggi ha surclassato il Genoa riuscendo ad imporsi con un netto 5 a 0. Zdenek Zeman ha parlato a fine partita: "Posso ringraziare solo i ragazzi perché in due giorni non abbiamo fatto ancora tutto - le sue parole a 'Premium Sport' - Sono contento, abbiamo finalmente rotto l'incantesimo. Tifosi assenti? Mi sarebbe piaciuto se fossero venuti tutti ad aiutarci: oggi ce l'abbiamo fatta anche senza loro. Spero si convincano a venire. Cambiare non è mai facile, loro in questi giorni mi hanno seguito con applicazione. Speriamo di continuare a lavorare con entusiasmo. Come singoli non abbiamo né giovanissimi né vecchi. Cerri oggi ha fatto una bella partita".

CHIAVE TATTICA - "Il gol su calcio d'angolo lo abbiamo provato una volta, ci sono state squadre in cui l'ho provato per anni e riuscivano poco. Sui movimenti e l'aggressività la squadra ha fatto bene, ora non pensino che sia finita. Fisicamente non li ho trovati bene, dobbiamo lavorare tanto. Spero ci mettino la voglia".

SALVEZZA - "Dopo una partita non credo, dobbiamo pensare a gara dopo gara e poi vedere dove ci troveremo. Dobbiamo pensare alla prossima partita per fare meglio di oggi. Cosa manca? Penso che serva prima di tutto la condizione fisica. Il Pescara in certe partite ha giocato bene difendendo in maniera attiva. Dobbiamo lavorare, in due giorni non abbiamo fatto niente. Martedì cominceremo a lavorare sul serio: faremo anche i gradoni".

Successivamente il boemo ha scherzato ai microfoni di 'Sky Sport': "Se sarei disposto a smettere di fumare per la salvezza del Pescara? No, fammi fumare a me, lasciami quello... (ride, ndr). Salvezza? Non dipende da noi. Se l'Empoli perde tutte le partite abbiamo una speranza, ma siccome so che non accadrà dobbiamo giocare partita su partita".

M.D.A.