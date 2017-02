PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-CAGLIARI: Freccia Isla, Viviano miracoloso

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

19/02/2017 17:05

PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-CAGLIARI PROMOSSI E BOCCIATI – Partenze dei due tempi tutti in favore del Cagliari, che va in vantaggio grazie alla gran botta di Isla. Il cileno appare rinato in questa stagione e quasi tornato ai livelli di Udine. Viviano vince la personale sfida con Sau miracolando almeno in due occasioni, e Quagliarella pareggia i conti con il supporto del solito Muriel. Un punto che sta bene ad entrambe le squadre, tutto sommato.

SAMPDORIA

Viviano 7,5 – Niente da fare sulla conclusione violenta e ravvicinata di Isla. Miracola al 27' sulla girata a botta sicura di Sau al centro dell’area piccola con il piede sinistro, evitando così il raddoppio dei sardi. Si ripete ancora sull'attaccante sardo al 52' con un grande intervento.

Bereszynski 6 – Contiene bene le sortite offensive del Cagliari dal suo lato, anche se le sgroppate a sostegno della manovra offensiva si riducono col passare del tempo.

Skriniar 6 – Ordinato e attento nelle chiusure, non sbaglia e fornisce buona copertura a super-Viviano.

Silvestre 6 – Joao Pedro e Sau lo sorprendono nella giocata che mette il piccolo attaccante sardo davanti a Viviano ad inizio ripresa. Per il resto buona gara però.

Pavlovic 5,5 – Attratto dal pallone, si dimentica completamente di Isla che, alle sue spalle, è libero di calciare a rete in tutta tranquillità. In attacco non si vedono mai le sue discese. Si rifà in parte su Ionita al 75', grazie ad una buona diagonale difensiva.

Praet 5,5 – Gara giocata al di sotto delle sue qualità. Sono poche le incursioni senza palla, ed il suo primo tempo è piuttosto anonimo. Dal 55' Linetty 6 – Ottimo il filtrante per Muriel a metà ripresa. In generale appare pimpante specie sulla trequarti.

Torreira 6 – Lotta molto in mezzo al campo, tant'è che un po' le dà e un po' le riceve pure. E' un guerriero nonostante la sua statura fisica. Sul finale colpisce un palo clamoroso.

Barreto 6 – Buona partita, condita dalla solita corsa e dal solito spirito battagliero. Non brilla però sulle conclusioni da fuori.

Bruno Fernandes 5 – Primo tempo scandito da qualche spunto interessante ma anche parecchio nervosismo. Giampaolo preferisce sostituirlo al termine del primo tempo. Dal 45' Djuricic 6 – Più lucido rispetto a Bruno Fernandes, crea situazioni pericolose sulla trequarti guadagnando anche qualche buon calcio piazzato.

Quagliarella 6,5 – Lesto a trovare la conclusione di prima e insaccare in rete su assist di Muriel per il pareggio Samp. Prova un gol in rovesciata su azione da corner, ma non gli riesce.

Muriel 6,5 – Comincia a carburare alla metà del primo tempo, quando semina scompiglio nel bel mezzo della difesa ospite. Serve a Quagliarella l'assist che vale il gol del pari. Dall'82' Schick 6 – Tunnel, forza fisica e dribbling. Parte dai suoi piedi l’azione che porta al clamoroso palo colto da Torreira.

All. Giampaolo 6 – La sua Sampdoria comincia male ma si riprende alla distanza. Il demerito dei doriani però è quello di non quagliare dalla trequarti in poi. Lui prova a rimediare attraverso i cambi ma il risultato resta inchiodato sull'1-1.

CAGLIARI

Gabriel 6 – Qualche buon intervento ma nulla da fare sul gol di Quagliarella. E' bravo Muriel a mettere il compagno di squadra in condizione di batterlo.

Isla 6,5 – Porta in vantaggio i suoi con una conclusione di prima intenzione dall’interno dell’area, che non lascia scampo a Viviano. E’ autore di una buona gara, giocata con personalità.

Pisacane 6,5 – Ottima diagonale a chiudere la corsa di Muriel a metà secondo tempo. E' solo una delle buone giocate difensive messe in mostra nella gara di Genova. Eppure il ruolo di centrale non è il suo.

Bruno Alves 6,5 – Abbina la solita attenzione in marcatura ad un’ottima visione di gioco da regista difensivo. Muriel e Quagliarella non sono clienti facili, ma lui li doma nonostante la fatica.

Murru 5,5 – Manca il supporto in fase offensiva, che per oggi fornisce soltanto Isla. Costretto a mantenere la posizione dalle scorribande di Muriel.

Ionita 5,5 – Sbaglia un po' troppo, nonostante tanta corsa e impegno. Rimedia anche un giusto giallo. Ancora alla ricerca della condizione fisica migliore.

Tachtsidis 5,5 – Regista della manovra cagliaritana, non riesce a dare velocità alla stessa non rinunciando mai ai due tocchi. Però fornisce anche un buon supporto come schermo davanti ai compagni della difesa. Dal 66’ Di Gennaro 5,5 – Prova ad inventare e concretizzare il suo contributo, ma sbaglia clamorosamente quando calcia al volo all'85.

Dessena 6 – Solita gara di impegno e sacrificio per lui. Lotta in mezzo al campo in una bella lotta con Linetty e Barreto.

Padoin 6 – Un tuttofare di questa partita. Percorre molti chilometri e fa tanto lavoro sporco. Lo si ritrova in ogni zona del campo. Dall'82' Ibarbo s.v.

Joao Pedro 6,5 – Ad inizio ripresa serve a Sau un filtrante da applausi che mette a tu per tu con Viviano l'attaccante. Il supporto in fase offensiva non manca mai, così come quello in ripiegamento. Bene.

Sau 5,5 – Per ben due volte gode dell’occasione di battere Viviano, ma il portiere blucerchiato lo ipnotizza dicendo di no. Dall'85' Borriello s.v.

All. Rastelli 6 – Il suo Cagliari ha il merito di partire forte, calando poi alla distanza fisicamente, com’era anche naturale che fosse. Un punto a Genova va benissimo, anche se forse avrebbe potuto osare qualcosa di più lì davanti.

Arbitro: Massa 5,5 – Molti dubbi sul fuorigioco segnalato dall'assistente sul gol del 2-1 di Ibarbo. Il fuorigioco sarebbe di Pisacane, che però non influisce sul tiro dell'attaccante. Molti ammoniti in questa partita, Massa non lascia passare nulla.

TABELLINO

Sampdoria-Cagliari 1-1

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Pavlovic; Praet (dal 55’ Linetty), Torreira, Barreto; Bruno Fernandes (dal 45’ Djuricic); Quagliarella, Muriel (dall’82’ Schick). A disp.: Cigarini, Sala, Palombo, Baumgartner, Puggioni, Budimir, Regini, Krapikas, Dodò. All. Giampaolo.

Cagliari (4-3-2-1): Gabriel; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis (dal 66’ Di Gennaro), Dessena; Padoin (dall’82’ Ibarbo), Joao Pedro; Sau (dall’85’ Borriello). A disp.: Deiola, Salomon, Colombo, Capuano, Rafael, Miangue. All. Rastelli.

Marcatori: 6’ Isla (C), 22’ Quagliarella (S)

Arbitro: Davide Massa (Sez. di Imperia)

Ammoniti: 24’ Murru (C), 32’ Bruno Fernandes (S), 44’ Joao Pedro (C), 59’ Torreira (S), 62’ Tachtsidis (C), 78' Gabriel (C), 82’ Viviano (S), 85’ Ionita (C), 87’ Quagliarella (S), 88’ Borriello (C)

Espulsi: