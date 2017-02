PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-NAPOLI: Insigne ancora decisivo. Meggiorini incontenibile

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

19/02/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO NAPOLI / Il Napoli reagisce al meglio dopo gli sforzi della Champions. Vittoria in parte convincente in casa del Chievo, dove storicamente gli azzurri fanno fatica. Dopo la rete di Zielinski infatti i padroni di casa provano con insistenza a riaprire il match, con gli azzurri un po' sulle gambe, trovando soltanto la rete dell'1-3 con Meggiorini. Giungono però infine tre punti chiave, anche alla luce della vittoria dell'Inter nel match delle 12.30.

CHIEVO

Sorrentino 5,5 - Non può nulla sul primo gol ma c'è un grave errore di comunicazione con Gobbi sulla rete del raddoppio di Hamsik.

Gobbi 5 - Porta sulle spalle il peso della seconda rete di Hamsik. Attende Sorrentino, che non esce, consentendo la rete rocambolesca dello slovacco.

Spolli 5 - Buon lavoro di fisico sui calci d'angolo, offre poco altro alla propria difesa, contro i rapidi fraseggi dell'attacco azzurro. Movimento giusto sul gol di Zielinski ma deviazione sfortunata.

Gamberini 5,5 - E' il più attento della sua retroguardia. Prova a dettare i tempi ma è lento su Insigne al momento della rete. L'azzurro ha il tempo di ragionare e piazzare.

Cacciatore 5 - Troppo spazio concesso a Insigne sul primo gol, confuso al centro dell'area in occasione del raddoppio. Disorganizzato, non è la sua giornata.

Hetemaj 5,5 - Migliora un po' nella ripresa, senza però offrire mai un reale apporto offensivo. In chiave difensiva invece troppi tocchi sbagliati.

Radovanovic 5 - La sua gara dura solo 45', nei quali non porta mai pressione a Jorginho, libero di gestire le geometrie del Napoli. Dal 45' Meggiorini 7,5 - Ingresso ideale in campo, pronto a riaprire il match. In pochi minuti serve due ottimi palloni a Inglese, alzando il baricentro dell'intera squadra.

Izco 5 - Quantità più che qualità e, con due clienti come Insigne e Ghoulam, pensa maggiormente alle chiusure difensive (spesso errate) che a spingere.

Birsa 6,5 - E' il più propositivo a centrocampo, offrendo spesso un appoggio importante all'isolato Inglese. Si muove bene ma il Napoli non gli rende la vita facile. L'ingresso di Meggiorini lo esalta.

Castro 4,5 - Invisibile. Rientra poco e in attacco lascia fare tutto a Birsa, Meggiorini e Inglese. Dal 62' de Guzman 6,5 - Offre ritmo alla squadra, tentando anche la rete dell'ex. Alla sua prova manca solo la zampata vincente.

Inglese 6,5 - E' l'unico chiamato a non retrocedere. E' pronto ad approfittare del contropiede giusto, chiamando Reina a un ottimo intervento nel primo tempo. Sfortunato nella ripresa in un paio di occasioni. Dal 71' Gakpe 5 - Ha una buona chance poco dopo il suo ingresso. Palla fuori e questo resta il suo unico apporto.

All. Maran 5 - Ha la grave colpa d'aver lasciato Meggiorini in panchina nel primo tempo, proponendo un Chievo eccessivamente difensivo. Il Napoli ha regalato qualche svarione difensivo e la gara avrebbe potuto vedere un altro risultato, come dimostrato dall'assedio nella ripresa.



NAPOLI

Reina 6,5 - In un primo tempo che lo vede poco impegnato, sa farsi trovare pronto nei momenti chiave. Ottimo intervento su Inglese. Non può evitare la rete di Meggiorini ma non perde mai la testa durante l'assedio subito nella ripresa.

Hysaj 6,5 - Nel primo tempo si regala anche qualche serpetina in area avvresaria. Con l'aumentare dell'aggressività del Chievo resta dietro e svolge il proprio compito in maniera precisa.

Maksimovic 6 - Sarri lo preferisce a Chiriches e lui risponde al meglio. Molto attento, salva tutto su Inglese, pronto a battere Reina da 2 metri. Peccato per alcune dormite, come quella su Birsa.

Koulibaly 6 - Buona la sua prova, anche se a tratti mostra un po' di stanchezza. Fa sentire i muscoli, offrendo meno qualità. Le distrazioni però non mancano come nella tentata rovesciata su Meggiorini, che ha favorito l'1-3.

Ghoulam 6,5 - Con Callejon e Insigne che pensano maggiormente alla conclusione, è chiamato a servire Pavoletti, cosa che non fa quasi mai. E' questa l'unica pecca di un'ottima gara.

Allan 5,5 - Gioca meno di un tempo, causa infortunio, nel corso del quale propone un tiro sbilenco e il giusto quantitativo di pressing. Manca l'aggressività. Dal 42' Zielinski 7 - Ottimo ingresso in campo. E' ormai un titolare di questa squadra e, con deviazione fortunosa, trova la rete che chiude la gara.

Jorginho 6,5 - Torna in campo dopo aver saltato l'impegno Champions e lo fa con gran personalità. Nessun lancio o gran tiro da fuori ma offre le geometrie necessarie per mettere ordine tra difesa e attacco.

Hamsik 6,5 - Si fa trovare pronto in occasione del gol ma non offre la solita spinta. Galleggia tra difesa e attacco, limitandosi troppo spesso al fraseggio.

Callejon 6,5 - Sempre presente, spinge e mette in crisi la fascia mancina del Chievo. La solita spina nel fianco, ha anche la chance per trovare la gioia personale nel primo tempo.

Insigne 7 - Ha il piede ancora caldo dopo Madrid, trovando una rete splendida e molto importante, sbloccando una gara potenzialmente pericolosa. Col passare dei minuti la stanchezza si tramuta in troppe palle perse. Dal 78' Giaccherini 6,5 - Ottimi i movimenti, dialogando bene sia con Callejon che con Milik. Trova la rete, peccato sia in fuorigioco.

Pavoletti 5 - Prova a offrire tanta quantità in area, muovendosi di continuo. Il Napoli non lo cerca e lui non viene mai a giocare fuori dall'area. Dal 70' Milik 6,5 - Decisamente più adatto al gioco di Sarri rispetto a Pavoletti. Si muove bene e sfiora la rete personale. Ottimo assist per Giaccherini, di poco in fuorigioco.

All. Sarri 6 - Il suo Napoli corre troppo spesso il rischio di specchiarsi. Assurdo subire un assedio sullo 0-3, indice di poca maturità. Ha il merito di non aver consentito al gruppo di demoralizzarsi dopo Madrid ma deve risolvere il 'caso Pavoletti'.



Arbitro: Irrati 6,5 - Gara non complicata, con una spinta di poco conto su Pavoletti nel primo tempo, che valuta bene, non fischiando. Un solo cartellino giallo, per Cacciatore, grazia Koulibaly nella ripresa, diffidato.

CHIEVO-NAPOLI 1-3

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; Izco, Radovanovic (dal 45' Meggiorini), Hetemaj; Castro (dal 62' de Guzman), Birsa, Inglese (Dal 71' Gakpe). A disposizione: Bastien, Cesar, Confente, Dainelli, Depaoli, Frey, Rigoni, Sardo, Seculin. All. Donadoni.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan (dal 42' Zielinski), Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti (Dal 70' Milik), Insigne (Dal 79' Giaccherini). A disposizione: Albiol, Rafael, Chiriches, Diawara, Maggio, Mertens, Rog, Sepe, Strinic. All. Sarri

ARBITRO: Irrati di Pistoia

Marcatori: 31' Insigne (N), 38' Hamsik (N), 58' Zielinski (N), 72' Meggiorini (C)

Ammoniti: 54' Cacciatore

Espulsi: