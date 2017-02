Genoa, tracollo Juric: la situazione e possibili sostituti

19/02/2017 16:51

GENOA JURIC - Pesantissima sconfitta del Genoa sul campo della cenerentola Pescara. Otto sconfitte e due pareggi nelle ultime dieci gare per la formazione ligure (compresa la sfida di Coppa Italia con la Lazio) e ultima vittoria datata 15 dicembre contro la Fiorentina. Nonostante il patron Preziosi abbia escluso ribaltoni in panchina, si fa sempre più delicata la posizione del tecnico Ivan Juric: in caso di cambio della guardia, in corsa per rimpiazzare il croato ci sarebbero Mandorlini (in prima fila), Guidolin, De Canio e l'attuale allenatore della Primavera Stellini.



G.M.