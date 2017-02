PAGELLE E TABELLINO PESCARA-GENOA: magia Zeman, disastro Burdisso

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

19/02/2017 16:50

PAGELLE TABELLINO PESCARA GENOA PROMOSSI BOCCIATI / Un ritorno show per Zeman: prima vittoria in campionato del Pescara con prestazione super per Caprari, Benali e Verre. Disastro Genoa, difficile trovare qualcuno che si salvi: Lamanna, Cataldi e Burdisso tra i peggiori.

PESCARA

Bizzarri 6 - Nel giorno del ritorno di Zeman - non proprio un allenatore che ama la fase difensiva - trascorre praticamente l'intera partita da spettatore.

Zampano 6 - Degli esterni è quello che si propone di meno. Fa buona guardia su Laxalt e Palladino che si aggirano dalle sue parti senza mai faticare.

Stendardo 6,5 - Mette la museruola a Simeone, l'attaccante del Genoa è costretto a girare alla larga

Coda 6,5 - Ottima l'intesa con Stendardo. Il Genoa non crea mai pericoli anche per merito suo. Dall'82' Bovo sv

Biraghi 7 - Un treno sulla fascia sinistra che percorre senza risparmiarsi. Splendido il filtrante per il raddoppio di Caprari.

Memushaj 6,5 - Nella giornata della prima vittoria del Pescara dà il suo contributo.

Bruno 6,5 - Dà geometria e tiene uniti i reparti.

Verre 7 - Si rivede il Verre dello scorso anno. Sempre nel vivo dell'azione, impreziosisce un'ottima prestazione con l'assist che manda in porta Benali. Dal 72' Muntari 6 - Qualche minuto per partecipare alla giornata di festa.

Benali 7,5 - E' il più in forma dei suoi. Pericolo costante nella retroguardia genoana, finalizza l'azione spettacolare del 3-0 biancazzurro. (dal 75' Pepe sv)

Cerri 6,5 - Ha il merito di crederci in occasione del vantaggio pescarese: complici Lamanna ed Orban procura l'autorete che apre la festa biancazzurra. Chiude la goleada con il suo primo gol in campionato.

Caprari 7,5 - I gol sono solo la ciliegina su una prestazione da incorniciare. Per una controprova guardate il sombrero con cui fa partire il contropiede al 5' della ripresa. Splendido il dribbling con il quale si sbarazza di Burdisso in occasione del sua seconda rete.

All.: Zeman 7 - Due giorni per riaccendere una squadra che sembrava rassegnata a un finale di campioonato inglorioso. Più che a livello tattico, ha restituito entusiasmo e voglia ai calciatori e il risultato è andato ogni più rosea previsione.

GENOA

Lamanna 5 - L'incertezza sul primo gol spiana la strada a Cerri, poi è in ritardo anche su Caprari in occasione del raddoppio. Giornata da dimenticare.

Izzo 5 - Gli avanti del Pescara sono indiavolati e lui - come tutta la difesa - non riesce mai a prenderli. Mai.

Burdisso 4,5 - Il capitano che lascia la barca che affonda. Si fa fuggire Cerri in occasione del primo gol, vede passargli davanti Caprari in occasione del raddoppio e lascia la posizione facendosi imbucare nella terza rete. Si traveste da birillo nel poker biancoazzurro e si fa anticipare da Cerri nell'azione del 5-0. Disastro.

Orban 5 - Suo lo sfortunato autogol che apre la disfatta rossoblu, ma dei tre dietro è il meno colpevole per una partita pessima.

Lazovic 5,5 - Il Genoa si vede nel primo in un paio di occasioni e sempre dal suo lato. Male quando difende. Dal 46' Pinilla 5,5 - Entra in campo a inizio ripresa quando il match è ormai compromesso.

Cataldi 4,5 - Travolto dal Genoa. Male nella fase di non possesso, peggio in quella di costruzione.

Hiljemark 5,5 - In campo per trenta minuti, non fa in tempo ad entrare in partita che Juric lo tira fuori. Dal 29' Pandev 5,5 - Entra in campo e il Pescara segna il 3-0. La partita - anche la sua - finisce lì. Prova a farsi vedere nella ripresa con poca fortuna.

Laxalt 5 - Non riesce ad aiutare Orban in fase difensiva, né Palladino in quella offensiva. Galleggia a metà strada tra andare e restare, finendo per trascurare entrambe le fasi.

Rigoni 5 - Pronti, via ed è già ammonito. Il giallo condiziona la sua partita.

Simeone 5 - I compagni non lo aiutano di certo e lui fatica a farsi vedere. Nel primo tempo lo fa solo in un'occasione senza fortuna. (Dal 61' Edenilson 6)

Palladino 5 - Lo si vede solo una volta al 15': la sua conclusione finisce alta. Poi più nulla.

All.: Juric 4,5 - Il Genoa non vince da dicembre e la prestazione di oggi ne spiega il motivo. L'incertezza Lamanna-Burdisso dà al Pescara il gol del vantaggio e i rossoblu non hanno la forza di reagire. Male dal punto di vista tattico, peggio da quello fisico. Juric si gioca tutte le carte offensive in suo possesso ma il copione non cambia, anzi il passivo peggiora. Ora la sua posizione è a rischio.

Arbitro: Abbattista 6 - Partita agevole da dirigere. Distribuisce in maniera equa i cartellini, per il resto non ci sono episodi dubbi.

TABELLINO

Pescara-Genoa 5-0

PESCARA (4-3-3): Bizzarri, Zampano, Stendardo, Coda (dall'82' Bovo), Biraghi; Memushaj, Bruno, Verre (dal 72' Muntari); Benali (dal 75' Pepe), Cerri, Caprari. A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Kastanos, Brugman, Vitturini, Mitrita, Muric, Fornasier. All.: Zeman

GENOA (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Orban; Lazovic (dal 46' Pinilla), Cataldi, Hiljemark (dal 29' Pandev), Laxalt; Rigoni, Simeone (dal 61' Edenilson), Palladino. A disposizione: Zima, Rubinho, Cofie, Beghetto, Munoz, Brivio, Morosini, Coppola, Ninkovic. All.: Juric

Arbitro: Abbattista (sez. Molfetta)

Marcatori: 5' Orban aut. (P), 19' Caprari (P), 31' Benali (P), 81' Caprari (P), 87' Cerri (P).

Ammoniti: 9' Rigoni (G), 11' Biraghi (P), 49' Caprari (P)

Espulsi: