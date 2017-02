Calciomercato Inter, scout a Bergamo: il Chelsea piomba su Conti

19/02/2017 16:32

CALCIOMERCATO INTER CONTI CHELSEA / Aumentano le pretendenti per Andrea Conti. Come rivela 'gazzamercato.it', sugli spalti dell''Atleti d'Azzurri di Italia' erano presenti degli scout del Chelsea. Obiettivo? Proprio il terzino classe 1994, che ha deciso la sfida tra Atalanta e Crotone, per il quale Antonio Conte è pronto a fare sul serio in estate. Sul ragazzo c'è anche l'Inter da tempo, con la società orobica che valuta il suo cartellino almeno 15 milioni di euro.

D.G.