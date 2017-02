Pescara-Genoa, i tifosi del 'Grifone' abbandonano lo stadio dopo i primi 45'!

19/02/2017 15:48

PESCARA GENOA TIFOSI / La crisi del Genoa non finisce più. La formazione di Juric non vince dallo scorso 15 dicembre, quando si impose 1-0 sulla Fiorentina, rimendiando da allora 6 sconfitte e due soli pari. Un trend negativo che non sembra potersi rompere nemmeno oggi all''Adriatico': dopo i primi 45 minuti, infatti, il Pescara - che ha vinto un solo match fin qui - conduce per 3-0. Una prestazione che ha deluso profondamente i sostenitori del 'Grifone' che hanno seguito la squadra fino in Abruzzo: al duplice fischio dell'arbitro, infatti, hanno deciso di abbandonare il settore ospiti.

D.G.