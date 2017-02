Bologna-Inter, Donadoni: "Fare di più non è semplice"

19/02/2017 15:25

BOLGONA INTER DONADONI / Ancora una sconfitta per il Bologna di Donadoni. Il tecnico dei rossoblu ha commentato l'1-0 subito dall'Inter, ancora una volta nei minuti finali: "Domenica scorsa era evitabile - esordisce l'ex ct della Nazionale ai microfoni di 'Sky Sport' - Con un calcio di rigore che non c’era. Oggi loro gol valido, commessa ingenuità e pagata cara. Non siamo stati bravi, abbiamo perso un contrasto e si è creata l'occasione del gol, dovevamo essere più cattivi".

CRESCITA - "Concedere così poco all'Inter non è da poco. Pensare di fare di più non è semplice anche se in fase offensiva dobbiamo essere più lucidi e meno frenetici, sbagliamo l'ultimo passaggio".

M.S.