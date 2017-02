Bologna-Inter, Gabigol: "Giorno speciale per me! Tifosi vi aspettiamo con la Roma"

19/02/2017 15:19

BOLOGNA INTER GABIGOL / Gabigol può finalmente esultare: contro il Bologna ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Un gol che è valso i tre punti all'Inter: "Sono troppo contento e felice: è un giorno speciale per me. Ma la cosa importante sono i tre punti. Dedica? Ringrazio Dio per questo giorno speciale e lo dedico anche alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Inter-Roma? Sarà una gara difficile come questa di oggi, mi aspetto un 'San Siro' pieno perché abbiamo bisogno dei tifosi in una partita come questa. Vogliamo vincere!", ha dichiarato lo stesso attaccante brasiliano attraverso il profilo ufficiale di 'Facebook' del club nerazzurro.

D.G.