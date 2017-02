Bologna-Inter, Pioli: "Che lottatori! Gabigol? Negli spogliatoi diceva qualcosa..."

19/02/2017 14:57

BOLOGNA INTER PIOLI / Nell'immediato postgara di Bologna-Inter, gara decisa dalla rete di Gabigol, Stefano Pioli ha preso la parola a 'Premium Sport': "E' sempre una buona notizie avere una squadra che ci crede fino alla fine. Abbiamo fatto fatica, non siamo riusciti ad avere grande ritmo, però la squadra ci crede, lotta, ha stretto i denti e colpito all’occasione giusta. L'unico sentimento è di soddisfazione per il lavoro che stanno facendo, vedere i miei giocatori che ci danno, che sono compatti, una striscia positiva creata, molto bene, gli altri vanno forte sarà difficile tenere questi ritmi.

Difesa? Stiamo lavorando su tante situazione, sono solo tre mesi e mezzo, ci sono tante cose dove possiamo migliorare. Credo che oggi sia stato difficile per i nostri giocatori tra le linee per via di una manovra lenta. Abbiamo giocato poco sulle fasce ma ha lavorato tanto. Cena offerta da Gabigol? Così diceva negli spogliatoi. Sono contento per lui, ha lavorato tanto e sofferto all'inizio, ora comincerà a togliersi delle soddisfazioni. Bravo lui e tutti quelli che sono entrati".

D.G.