Bologna-Inter, GabiGOL e il web impazzisce: "Come Ronaldo!"

19/02/2017 14:36

BOLOGNA INTER GABIGOL RONALDO / Gabigol come Ronaldo. Un paragone che può sembrare eccessivo ma che oggi come oggi è più calzante che mai. Questo perché l'ex Santos ha realizzato il suo primo gol italiano contro il Bologna - regalando tre punti pesantissimi all'Inter - proprio come fece l'ex Fenomeno nel 1997. Una coincidenza che non è sfuggita ai tifosi nerazzurri i quali, subito dopo la sua rete, si sono riversati sul web per omaggiare (e in alcuni casi scherzare) sulla prima gioia di Gabigol.

D.G.

Ora entra mette il primo gol in serie A al Dall'Ara, come Ronaldo nel 1997 ???????????????? @gabigol #bolognainter — Emrato (@S3l13tt1) 19 febbraio 2017

#Gabigol finalmente GABRIEL BARBOSA fa sognare l'Inter — Andrea (@AndrewLord89) 19 febbraio 2017

Lo sapevo già che avrebbe segnato Gabigol a Bologna perché già un'altro Fenomeno aveva già segna il suo primo gol lì..#BolognaInter pic.twitter.com/tXrRfAHXcz — Lollo (@lollotweetta) 19 febbraio 2017

E se la mette pure lui significa che ci si può credere davvero #bolognainter #GabiGOL pic.twitter.com/fY7DbpmrUj — Francesco Lossani (@fralossani) 19 febbraio 2017

Inter fans when Gabigol scores pic.twitter.com/S7bp0f5f4q — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 19 febbraio 2017

Dal suo arrivo in Italia è stato poco più di una mascotte, ma oggi è giunto il suo momento.#GabiGOL segna il primo, pesante gol in Italia pic.twitter.com/NM6NgGPvUm — SottoLaCurva (@sottolacurva) 19 febbraio 2017