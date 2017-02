Serie A, Bologna-Inter 0-1: finalmente Gabigol! Quarto posto subito riacciuffato

19/02/2017 14:25

SERIE A BOLOGNA INTER GABIGOL / Finalmente Gabigol! Alla sesta presenza in Serie A il brasiliano timbra il cartellino. E la prima firma italiana è subito decisiva: è suo il gol che regala il successo all'Inter sul Bologna, permettendo a Pioli di centrare la nona vittoria delle ultime dieci gare. Tre punti che servono ai nerazzurri per restare agganciati al quarto posto, in coabitazione con l'Atalanta, superando immediatamente la Lazio vincente ieri sera a Empoli.

Bologna-Inter 0-1: 81' Gabigol (I)

CLASSIFICA: Juventus punti 63*, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48*, Inter 48*, Lazio 47*, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27*, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22*, Palermo 14*, Crotone 13*, Pescara 9.

*Una partita in più

D.G.