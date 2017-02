Roma-Torino, i tifosi granata hanno deciso: "Scansiamoci!"

19/02/2017 14:15

ROMA TORINO TIFOSI SCANSIAMOCI / "Scansiamoci", questo è il messaggio lanciato attraverso il web dai tifosi del Torino. In vista della sfida contro la Roma - una delle poche contendenti della Juventus assieme al Napoli - i sostenitori granata non hanno dubbi su quale risultato sperare per questo pomeriggio: "Se la Roma non vince, il campionato è finito. Quindi facciamo come le altre squadre quando incontrano la Juventus, scansiamoci e sacrifichiamoci".

Un problema che secondo altri tifosi non dovrebbe nemmeno presentarsi: "Se i giallorossi non si suicidano sarà una vera e propria goleada. Sono troppo più forti, non ci sarà nemmeno bisogno di aiutarli...". Poi c'è anche chi fa il tifo per la banda di Mihajlovic: "Sono della Lazio ma simpatizzo per il Torino. Fateci un bel favore, cercate di fermare questa Roma!".

D.G.