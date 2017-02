Bologna-Inter, Pioli costretto al cambio: fuori Murillo

19/02/2017 14:00

BOLOGNA INTER MURILLO / E' finita al 55' la partita di Murillo. Il difensore dell'Inter è stato sostituito nel corso del secondo tempo della sfida contro il Bologna per un piccolo problema. Il calciatore, come riporta 'Sky Sport', ha dovuto mettere una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra. Un cambio, che sembrerebbe solo precauzionale ma se ne saprà certamente di più fra qualche ora. Non una buonissima notizia in vista della Roma considerato anche la squalifica di Miranda.

M.S.