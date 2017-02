Calciomercato Barcellona, dalla Premier il sostituto di Luis Enrique

19/02/2017 13:18

CALCIOMERCATO BARCELLONA KLOPP KOEMAN / Fattore K per il Barcellona: l'umiliante 4-0 subito dal Psg in Champions potrebbe aver messo fine all'avventura di Luis Enrique in blaugrana. A fine stagione probabile un cambio sulla panchina catalana con il nuovo tecnico che potrebbe arrivare dalla Premier League: come si legge sul 'Mirror', infatti, il favorito per guidare il Barcellona c'è il manager dell'Everton Ronald Koeman, ma i blaugrana pensano anche a Jürgen Klopp, attuale tecnico del Liverpool.

B.D.S.