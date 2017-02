Napoli, Zenga: "Sto con Sarri. Si cercano sempre scuse. Bonucci-Allegri..."

19/02/2017 13:20

NAPOLI JUVENTUS ZENGA / Walter Zenga - intervistato da 'Premium Sport' - ha parlato degli argomenti del momento. Dalla lite Bonucci-Allegri alle dichiarazioni di De Laurentiis nel post gara di Madrid: La lite tra Bonucci e Allegri? Sono cosa che succedono sempre: fa scena, in questo caso, perché è Bonucci. Gli sono partiti i due minuti, ma va bene e comunque sono d’accordo con quello che ha detto Max. Ora devono essere bravi la società e l’allenatore a non fare differenze nelle sanzioni che commineranno a un giocatore dello spessore di Bonucci: le regole devono essere valide per tutti, altrimenti nello spogliatoio si creano spaccature. Porto-Juventus? Il Porto è una squadra solida, che non perde da molto in Champions, ma è solida anche la Juventus: non è una partita semplice perché i bianconeri hanno tutto da perdere.

DE LAURENTIIS-SARRI - "Sto dalla parte di Sarri, ovviamente. In Italia abbiamo la brutta abitudine a cercare delle scuse tutte le volte che perdiamo, quando basterebbe ammettere che gli avversari hanno semplicemente giocato meglio. Il Real Madrid al Bernabeu ha giocato meglio e basta: ora c’è la partita di ritorno e Sarri troverà le giuste contromisure, almeno lo speriamo. Anche il fatto di portare Maradona nello spogliatoio prima della partita: è vero che Diego porti motivazioni, ma forse l’avrei fatto parlare il giorno prima".

DONNARUMMA - "Mi piacerebbe che riuscisse a vincere il Pallone d’Oro, perché spesso dei portieri si ricordano di più gli errori delle parate. A esempio, nel 2006, io facevo il tifo per Buffon. Come si fa a criticare Donnarumma? Io a 17 anni ero in Primavera, lui gioca in pianta stabile in Serie A e ha ancora margini di miglioramento pazzeschi: ha qualche difetto, ma se vogliamo cercare il pelo nell'uovo".

M.S.