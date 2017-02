Inter, Zenga: "Se Gabigol avesse grandissime doti giocherebbe. Icardi non è indispensabile"

19/02/2017 13:00

INTER ZENGA ICARDI GABIGOL / Lunga intervista rilasciata da Walter Zenga ai microfoni di 'Premium Sport'. L'ex portiere dell'Inter ha parlato proprio dei nerazzurri e dell'ottimo lavoro fin qui svolto da Pioli: "Sta facendo bene e sono fiducioso in ottica Europa, ma dico anche che fare peggio era difficile - esordisce - L'organico dei nerazzurri è davvero di grande livello. Quando le prestazioni sono positive, però, significa che lavori bene e Pioli lo sta facendo".

ICARDI - "L'Inter non dipende da lui, ma non dimentichiamo che quando c'è lui in area di rigore, ogni due occasioni fa un gol. La sua assenza nella nazionale argentina? Ogni allenatore ha le sue fisse e comunque in quella squadra ci sono Higuain, Dybala, Messi, Aguero.. non è facile. Candreva? È un'ala vera: ha la grande qualità di riuscire a crossare in quasi ogni situazione, mentre Perisic ha più fiuto nel gol e grande facilità nel saltare l'uomo: io non farei a meno di entrambi".

GABIGOL - "Si parla sempre di lui come se fosse Maradona: ma secondo voi, se questo ragazzo avesse grandissime doti, Pioli non lo farebbe giocare? Probabilmente si porta dietro il fardello della cifra spesa per portarlo qui e della presentazione in stile Ronaldo. Gagliardini? È il giocatore che mancava al centrocampo dell'Inter, uno di quelli che io vorrei sempre nella mia squadra.

MILANO 'MADE IN CHINA' - Inter e Milan in mani cinesi? È il mondo di oggi, succede da anni anche in Inghilterra: in questo momento i soldi arrivano da quella parte del mondo e nel calcio attuale bisogna saper cogliere i business. Romanticamente dispiace, ma è il ciclo della vita".

M.S.

