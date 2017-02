19/02/2017 12:47

LILLE BIELSA / Marcelo Bielsa torna in Ligue 1: il tecnico argentino e il Lille hanno, infatti, trovato un accordo per un contratto biennale. Come comunicato dalla società transalpina l'ex Marsiglia prenderà possesso della panchina del LOSC a partire dal 1° luglio: per lui contratto biennale.

B.D.S.