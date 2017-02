Calciomercato Inter, Ausilio: "Impossibile strappare Verratti al Psg. Perisic e Rodriguez..."

19/02/2017 12:45

CALCIOMERCATO INTER VERRATTI / Prima del calcio d'inizio di Bologna-Inter ha parlato Piero Ausilio. Il direttore sportivo ha risposte alle domande sul prossimo calciomercato Inter dell'estate. Inevitabile partire dal sogno Marco Verratti: "E' difficile, se non impossibile strapparlo al PSG - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - E' in una squadra che non ha nel DNA la cessione di alcuni calciatori, a prescindere dal match con il Barcellona".

RINNOVO AUSILIO - "La firma non c'è. Stiamo parlando, c’è piacere e volontà di lavorare, almeno da parte mia sicuramente. Ci sono stati dei segnali, parleremo. Da parte mia non c’è nessun problema, la mia priorità è sempre l'Inter".

RODRIGUEZ - "Stiamo lavorando. Non puoi non pensare al mercato di giugno. Non siamo così avanti come qualcuno ha fatto pensare, guardiamo tantissime partite, quando ci sarà il momento di chiudere vedremo. Perisic? Non penso sia nostra intenzione, né sua, di voler andare via dall’Inter".

M.S.