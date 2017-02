Calciomercato Real Madrid, pericolo Mourinho per Zidane

19/02/2017 12:25

CALCIOMERCATO REAL MADRID KROOS UNITED / Pericolo 'rosso' per il Real Madrid: Josè Mourinho vuole Toni Kroos per far tornare a vincere il Manchester United. Come si legge su 'The Indipendent', il centrocampista tedesco è uno dei rinforzi chiesti dal portoghese per aumentare la competitività dei 'Red Devils'. A Manchester sanno bene che Kroos è tra gli incedibili di Zidane ma questo non frena Mourinho che è pronto ad una super offerta per provare a far cambiare idea alle 'merengues'. Il tedesco piace anche al Chelsea di Conte ed è stato accostato anche alla Juventus.

B.D.S.