Bologna-Inter, Bigon: "Sta mancando la zampata. De Laurentiis merita una statua"

BOLGONA INTER BIGON / Prima del calcio d'inizio di Bologna-Inter ha parlato Riccardo Bigon. Il direttore sportivo dei rossoblu ha analizzato il momento complicato della squadra: "La classifica è sempre e solo da migliorare. Guardiamo al futuro cercando di fare sempre meglio - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Niente è scontato, anche se in questo campionato pare che le grandi perdano pochi colpi. I nostri ragazzi stanno facendo bene, sta mancando magari la zampata per pubblicizzarsi, sono seguiti dagli scout, anche se contatti veri e proprio non ce ne sono stati. Siamo la terza squadra più giovane del campionato".

NAPOLI - "A De Laurentiis bisogna fargli una statua per quello che ha costruito al Napoli. E' passionale, vulcanico, si fa prendere dal momento, ma so che c’è una partita di emotività e una parte di calcolo nel creare attenzione su di lui e spostare pressione per trarre sempre il meglio dai suoi collaboratori".

