Nizza, la stampa contro Balotelli: zero in pagella!

19/02/2017 12:05

NIZZA BALOTELLI / Zero in pagella: la stampa francese non perdona Mario Balotelli dopo l'espulsione rimediata nella gara contro il Lorient per aver insultato l'arbitro. La prestazione dell'attaccante del Nizza è stata giudicata in maniera molto negativa dai quotidiani transalpini: zero in pagelle a Balotelli da parte di 'Nice Matin' che nel giudizio mette in evidenza il poco impegno del calciatore.

Non molto diverso il commento de 'L'Equipe' che dà un uno in pagella all'ex Milan e Inter puntando sul nervosismo e la poca partecipazione al gioco, evidenziando come l'espulsione avrebbe potuto rovinare la gara del Nizza.

B.D.S.