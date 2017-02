Porto-Juventus, Pjanic resta in dubbio. Barzagli e Chiellini verso il forfait

19/02/2017 11:03

PORTO JUVENTUS INFORTUNATI / Archiviata facilmente la pratica Palermo, la Juventus si concentra sull'appuntamento Champions contro il Porto. Sfida chiave per i bianconeri con Allegri che valuta le condizioni della squadra e soprattutto di tre calciatori: Pjanic, Barzagli e Chiellini. Il bosniaco è quello con maggiori possibilità di scendere in campo: tenuto a riposo venerdì, per un'infiammazione alla caviglia sinistra, il calciatore sente ancora dolore ma dovrebbe farcela. Diversa la situazione di Barzagli e Chiellini, entrambi con un trauma distrattivo al flessore della coscia destra: il primo molto difficilmente sarà a disposizione di Allegri, qualche possibilità in più per Chiellini.

B.D.S.