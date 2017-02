19/02/2017 11:00

ROMA-TORINO / Ci sarà uno spettatore d'eccezione sugli spalti dello Stadio Olimpico in occasione del match odierno tra Roma e Torino: il commissario tecnico del Brasile Tite. Come si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, gli osservati speciali saranno Emerson Palmieri e Bruno Peres.

S.D.