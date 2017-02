Juventus, scintille Allegri-Bonucci: in arrivo la decisione del club

19/02/2017 10:43

JUVENTUS ALLEGRI BONUCCI MULTA / Potrebbe avere degli strascichi il battibecco tra Allegri e Bonucci arrivato verso la fine di Juventus-Palermo. Come si legge sulla 'Gazzetta Sportiva', infatti, la dirigenza bianconera starebbe valutando la possibilità di infliggere una multa al difensore. Il calciatore e l'allenatore ieri si sono incontrati a Vinovo e hanno chiarito la vicenda alla presenza di Marotta, Paratici e Nedved. Un faccia a faccia che - secondo 'Tuttosport' invece- sarebbe stato giudicato sufficiente dalla dirigenza che non avrebbe intenzione di punire il calciatore.

A spiegare l'episodio che è stato al centro delle news Juventus post Palermo è stato lo stesso Allegri davanti alle telecamere nelle dichiarazioni del dopo gara: "Si è trattato di un malinteso, non c'è nessun caso. C'erano tre calciatori che chiedevano il cambio, Sturaro, Pjaca e Marchisio, e su questo non ci siamo capiti. Il rispetto però ci vuole sempre, fa parte dell'educazioni: ci sono modi e modi per poter dire le cose".

Allegri ha utilizzato lo stesso atteggiamento già avuto ad esempio con Dybala o Lichtsteiner affermando che "un errore in un momento di tensione ci può stare", ma la società non sarebbe contenta - riferisce sempre il quotidiano - di quanto accaduto. L'atteggiamento di Bonucci non è piaciuto, ma neanche la forte reazione di Allegri ha fatto piacere alla dirigenza. Comunque in casa Juventus non c'è preoccupazione per questi screzi, nonostante l'allenatore sia al centro di continue voci di calciomercato. In casa bianconera, anzi, li considerano un segno dell'alto livello di concentrazione e tensione agonistica che c'è nel gruppo.