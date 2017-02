Calciomercato Chievo, Birsa spiega il no alla Cina

19/02/2017 10:33

CALCIOMERCATO CHIEVO BIRSA / No alla Cina: Valter Birsa ha respinto le avances orientali e in un'intervista alla 'Gazzetta Sportiva' ha spiegato il perché. "C'è stata solo una chiacchierata. Ci pensi, certo. Se hai una famiglia non è semplice. Le motivazioni non ci sono. Futuro? Ho un contratto con il Chievo fino al 2018 e stiamo parlando di rinnovo. Sono contento qui, chiaro che se arriva un'offerta irrinunciabile ci pensa il club e ci pensa anche il calciatore".

B.D.S.