19/02/2017 10:28

NURA ROMA / Non arrivano solo brutte notizie (come quella della ricaduta di Florenzi) dall'infermeria della Roma: nella giornata di ieri, il terzino nigeriano Abdullahi Nura è tornato in campo per 45' con la maglia della Primavera giallorossa (nella vittoria per 5-3 col Crotone) dopo il lungo stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Era stato operato nel maggio 2016.

S.D.