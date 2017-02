Milan-Fiorentina, rivincita Saponara: "In viola tappa decisiva"

19/02/2017 10:18

MILAN FIORENTINA SAPONARA / Voglia di rivincita per Riccardo Saponara: il trequartista della Fiorentina si appresta ad affrontare la sua ex, il Milan. In un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' dice: "Dopo il fallimento dell'esperienza al Milan mi porto adosso l'etichetta di calciatore non adatto a certe piazze. In rossonero non ero pronto a certe pressioni. Ma con la Fiorentina dimostrerà che è tutta un'altra storia. E' l'avventura decisiva della mia carriera. Il Milan mi accende una sana voglia di rivincita".

B.D.S.