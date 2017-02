Chievo-Napoli, tocca a Pavoletti il 'colpevole' dell'ira di De Laurentiis

19/02/2017 10:07

CHIEVO NAPOLI PAVOLETTI / E' l'ora di Pavoletti: Chievo-Napoli sarà l'occasione per vedere in campo dal primo minuto in campionato l'attaccante ex Genoa. Sarri è intenzionato a dare un turno di riposo a Mertens, falso nove trasformatosi in bomber di razza ma sottoposto a un tour de force infernale nelle ultime settimane. Ecco allora che nell'undici titolare scelto dal tecnico azzurro ci sarà spazio per l'ex Genoa, 'colpevole' dello sfogo presidenziale post Real Madrid con la sua tribuna al 'Bernabeu'.

B.D.S.