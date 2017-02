Calciomercato Milan, contatti avviati per Lucas Perez. E Bacca...

19/02/2017 10:07

CALCIOMERCATO MILAN LUCAS PEREZ / Il closing per il passaggio del Milan in mano cinese arriverà solo a marzo, ma i rossoneri sono già al lavoro sul mercato estivo: come si legge su 'Il Messaggero', il club meneghino ha effettuato un sondaggio in casa Arsenal per l'attaccante Lucas Perez (6 reti e 5 assist in 17 presenze stagionali con i 'Gunners'). La valutazione del cartellino dello spagnolo, nel mirino anche di Leicester e Sunderland e seguito l'estate scorsa da Inter e Napoli, si aggira attorno ai 17-20 milioni di euro.

Il futuro direttore sportivo del Milan Mirabelli si è informato anche su Alexis Sanchez, ma per il cileno c'è da superare l'agguerrita concorrenza della Juventus. E Carlos Bacca? I sondaggi per gli attaccanti dell'Arsenal lasciano ipotizzare la volontà rossonera di cedere il colombiano in estate: vanta estimatori in Cina, Liga e Premier League.

S.D.