Calciomercato Inter, Skriniar alza il 'muro': "Il prossimo anno..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/02/2017 09:30

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Milan Skriniar, difensore della Sampdoria nel mirino di diversi club tra cui l'Inter, ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa a 'Tuttosport': "Sono lusingato dell'interesse delle grandi squadre ma ora sono qua, sto bene e voglio restarci il più a lungo possibile. Per adesso, il futuro a lunga scadenza non mi interessa. Preferisco concentrarmi sul presente, sulla Samp, convinto che il prossimo anno, con un campionato d'esperienza in più, tutti insieme potremo raccogliere ciò che stiamo seminando ora. Schick? E' un grande giocatore, per lui prevedo un futuro molto importante".