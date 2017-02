Chelsa, Conte 'allontana' il Double

19/02/2017 04:51

CHELSEA CONTE - Continua la corsa in FA Cup del Chelsea, che ha sconfitto sabato in trasferta il Wolverhampton per 2-0 con le reti di Pedro e Diego Costa. Antonio Conte cerca però di volare basso in merito alla possibile 'doppietta' coppa-campionato: "Oggi non era facile, avevo avvertito i ragazzi. Nella ripresa abbiamo giocato il nostro calcio, riuscendo a segnare due gol. Il 'Double' Premier-FA Cup? E' troppo presto per pensarci, ma stiamo facendo un ottimo lavoro in entrambe le competizioni", ha dichiarato il tecnico leccese in conferenza stampa nel post-gara.



G.M.