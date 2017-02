ZONA MISTA - Empoli-Lazio, Immobile: "Obiettivo Europa. Sul derby..."

Dall'inviato Valerio Cassetta

19/02/2017 00:18

EMPOLI LAZIO IMMOBILE - Ciro Immobile ha aperto la rimonta della Lazio nel vittorioso 2-1 contro l'Empoli. L'attaccante biancoceleste è intervenuto in zona mista dov'era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Siamo stati bravi a reagire dopo il loro gol e ci siamo buttati all’arrembaggio. C'è tanta gioia per questo gol perché venivo da una settimana particolare e stavamo in svantaggio - ha dichiarato Immobile - Per me è un ottimo momento, a volte le critiche rafforzano. Io vado avanti a testa alta perché so l’impegno che ci metto. È un messaggio anche per la Nazionale, sono tanto contento. Noi lavoriamo per andare in Europa, è quello il nostro obiettivo. Derby? Sappiamo che la gente ci tiene, dopo l'Udinese ci dedicheremo completamente a quello".

G.M.