Empoli-Lazio, El Kaddouri 'bacchetta' Rizzoli e De Laurentiis

18/02/2017 23:55

EMPOLI LAZIO EL KADDOURI - Non è bastata la prodezza di Krunic all'Empoli per conquistare un risultato positivo contro la Lazio. Omar El Kaddouri analizza il ko interno di questa sera: "Dopo il vantaggio stavamo ancora esultando, forse Rizzoli poteva aspettare un attimo invece il gioco è ripartito subito. Su queste cose dobbiamo crescere e stare più attenti - ha spiegato il fantasista a 'Sky Sport' - Il cambio di maglia? Qui sto giocando nel mio ruolo, a Napoli è stata una bellissima esperienza a Napoli, ma sto qui ritrovando spazio. So lavorando per arrivare ai miei livelli. Real Madrid-Napoli? Al 'San Paolo' può succedere di tutto, sappiamo che De Laurentiis ogni tanto ha certe uscite, però non bisogna parlarne troppo. Sarri sta facendo benissimo il suo lavoro e bisogna lasciarlo lavorare serenamente".



G.M.