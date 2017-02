Empoli-Lazio, Immobile: "Rispondere così alle critiche è più bello"

18/02/2017 23:23

EMPOLI LAZIO IMMOBILE - Rimonta Lazio sul campo dell'Empoli, con Ciro Immobile a segno per la rete del momentaneo pareggio. L'attaccante biancoceleste era finito nel mirino della critica nelle ultime settimane: "Ho realizzato 13 gol? Sono in linea con le stagioni precedenti, faccio di solito una rete ogni due partite, sono nella media. Creiamo tanto, ne potevo fare di più, però sono felice. I miei gol servono per aiutare la squadra, che è la cosa più importante - ha detto Immobile a 'Sky Sport' - Le critiche? Ringrazio mister Inzaghi, ha speso sempre belle parole per me. Ho ricevuto tante critiche negli anni passati, sono abituato: quando rispondi con i gol è sempre più bello".

G.M.