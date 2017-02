Empoli-Lazio, Keita: "Ho ringraziato i tifosi, rapporto perfetto coi compagni"

18/02/2017 22:42

EMPOLI LAZIO KEITA / Keita decisivo nella vittoria della Lazio contro l'Empoli. Il calciatore, dopo aver parlato per alcuni minuti con i tifosi laziali arrivati al 'Castellani', ha rilasciato alcune parole a 'Premium Sport': "Ho salutato tutti i tifosi ringraziandoli per il tifo di oggi e di tutte le partite. Partita sofferta fino alla fine e gestita come squadra. Sono contento per la vittoria. Provo a essere sempre decisivo: voglio aiutare la squadra con gol e assist. Io gioco sempre così, se devo perdere due minuti sulla fascia lo faccio. Futuro? Parliamo solo del campo, quello che non riguarda il campo resta fuori. Eravamo convinti che oggi avrei fatto qualcosa, ringrazio Dio. Rapporto perfetto coi compagni, lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. E' un rapporto di lavoro, professionale".

M.D.A.