Serie A, Empoli-Lazio 1-2: Keita fa sorridere Inzaghi

18/02/2017 22:35

SERIE A EMPOLI LAZIO / Importante vittoria per la Lazio nell'anticipo della 25a giornata di Serie A contro l'Empoli. Gli uomini di Inzaghi sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale conquistando tre punti che li proiettano in piena corsa per la Champions League. Primo tempo di sostanziale equilibrio, con i biancocelesti molto più attivi negli ultimi 15 minuti. Nella ripresa, invece, l'Empoli è sceso in campo con maggiore aggressività riuscendo a trovare il vantaggio con una bellissima conclusione di Krunic dai venti metri. Tuttavia, messa palla a centrocampo, la Lazio si è proiettata subito in avanti segnando il gol dell'uno a uno con Immobile. Nel finale Keita ha trovato il destro vincente che, dopo una deviazione, ha beffato Skorupski. Con questa vittoria la Lazio ha superato momentaneamente l'Inter.

Empoli-Lazio 1-2: 67' Krunic (E); 68' Immobile (L); 80' Keita (L)

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48, Lazio 47, Inter 45, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.

M.D.A.