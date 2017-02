Empoli-Lazio, tegola per Inzaghi

18/02/2017 22:10

EMPOLI LAZIO BIGLIA - Costa caro a Lucas Biglia il giallo rimediato nell'anticipo di stasera in casa dell'Empoli. Il capitano della Lazio è stato ammonito nella ripresa del match del 'Castellani' e, visto che era in diffida, salterà per squalifica il prossimo incontro di campionato con l'Udinese. Un'assenza pesante quindi per Simone Inzaghi, che contro i friulani di Delneri si ritroverà senza il suo faro di centrocampo.

G.M.