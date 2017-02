PAGELLE E TABELLI DI EMPOLI-LAZIO: Croce sbaglia, Keita decide

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

18/02/2017 22:36

PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-LAZIO: PROMOSSI E BOCCIATI / Maccarone gioca d'esperienza, Krunic sblocca con una magia alla quale risponde subito Immobile, poi Keita decide il match. Bene Lulic, Biglia e Felipe Anderson, Skorupski para tutto quello che può. Radu sembra troppo nervoso, Croce in serata no.

EMPOLI

Skorupski 6,5 – Dopo dieci minuti è attento su un tiro di Immobile, che trova ancora la respinta dell'estremo difensore polacco al quarto d'ora. Parata in tuffo su Parolo, blocca una palla messa in mezzo da Felice Anderson. Bene sulle uscite. Incolpevole sulle reti.

Laurini 5,5 – Tanti errori in appoggio, finisce a consegnare più volte la palla agli avversari. Soffre Keita nel secondo tempo. Dal 77' Veseli 5 – Entra in campo per tamponare meglio su Keita, ma non riesce a centrare l'obiettivo.

Bellusci 5,5 – Fa buona guardia su Immobile, mettendo tutto il suo fisico. E' il più lesto ad allontanare un pallone pericoloso in area nel secondo tempo, non perfetto sulla rete di Immobile.

Costa 5,5 – Il ritorno in campo tra i titolari è traumatico, perde subito palla e viene ammonito per simulazione. Tra alti e bassi il resto della gara.

Pasqual 5,5 – Martusciello punta su di lui, senza concedergli un giorno in più di riposo dopo lo stop. Duella come può con Felipe Anderson, con il brasiliano che trova facilmente spazio quando lui accorcia a supporto di Croce. A inizio secondo tempo cerca fortuna in avanti.

Krunic 6 – Nel primo tempo corre tanto e spesso non è perfetto nell'intercettare la palla. Meglio nel secondo tempo, quando spegne alcune incursioni pericolose degli avversari. Poi trova la magia che sblocca il match.

Diousse 6,5 – Gran lavoro di contenimento davanti alla difesa, cerca di fare sempre scudo e quasi sempre riesce. Gioca una partita attenta, mostrando una certa diligenza tattica.

Croce 4,5 – Giunge molte volte in ritardo nei recuperi della palla, ma viene supportato bene dai compagni. Dovrebbe aiutare Pasqual per raddoppiare su Felipe Anderson e invece è il compagno costretto a dargli una mano. La sua esperienza dovrebbe tornare più utile alla squadra. Dal 73' Mauri 5 – Non riesce a rendersi protagonista della partita, restando spesso nell'ombra della azione.

El Kaddouri 6 – Giocate di qualità le sue, riesce più volte a tenere palla e trovare trame di gioco interessanti, che mettono in difficoltà la retroguardia della Lazio. Cala nella ripresa.

Maccarone 6 – Aiuta in fase difensiva, correndo a più non posso sul portatore di palla. Dal 71' Thiam 5,5 – La partita si mette subito male, dopo il suo ingresso in campo, e questo complica la sua prestazione.

Pucciarelli 6 – Sfiora una rete spettacolare dopo pochi minuti in acrobazia. Conclude in calo.

All. Martusciello 6 – Schiera dal primo minuto i recuperati Costa e Pasqual, imposta una partita attenta dietro ma non rinuncia a fare gioco in mezzo. Skorupski salva più volte nel primo tempo. Nel secondo tempo la sua squadra è ingenua a farsi pareggiare subito. Buona prestazione, ma la Lazio obiettivamente ha meritato di più.

LAZIO

Strakosha 6 – Brivido nel primo tempo per una girata al volo di Pucciarelli. Attento a spegnere un tentativo di El Kaddouri a inizio ripresa. Imparabile il tiro di Krunic.

Basta 6 – Partecipa attivamente alla fase offensiva, crossando in area qualche pallone interessante. Dal 85' Bastos s.v.

Wallace 5,5 – Chiude ogni varco dalle sue parti, senza rischiare un pallone. Nel gioco aereo, una certezza in difesa, un pericolo costante in attacco. Qualche rischio di troppo sul finale.

Hoedt 6 – Corre qualche rischio nel giro palla, ma la sua precisione viene sempre premiata.

Radu 5 – Va più volte in profondità sulla corsia sinistra, non butta mai il pallone quando non trova lo spazio per il cross. In molte occasioni, però, sembra piuttosto nervoso e rischia il giallo. Dal 78' Djordjevic 6 – Energie fresche a disposizione dei compagni sul finale di gara.

Parolo 6,5 – Cerca spesso gli inserimenti in area senza palla, ma a volte anticipa troppo e finisce per diventare prevedibile. Tuttavia sfiora la rete a metà primo tempo.

Biglia 6,5 – Prova la bomba dalla distanza in un paio di occasioni, ma non centra il bersaglio. Ennesima partita esaltante di questa stagione.

Milinkovic 6,5 – Torna in campo dal primo minuto e si rende spesso partecipe del gioco, cercando di filtrare palloni interessanti per gli attaccanti. Dal 76' Keita 7– Entra subito in partita, dando maggiore brio all'attacco laziale dalle parti di Laurini, tartassato più volte nel gioco uno contro uno. E' sua la rete che decide il match.

Felipe Anderson 6,5 – I suoi cross dalla destra sono frecce complicate per i difensori avversari, puntualmente in difficoltà. Sul finale di primo tempo sbaglia clamorosamente a tu per tu con il portiere.

Immobile 6,5 – Comincia in posizione piuttosto defilata e trova Skorupski pronto sui suoi tentativi. Risponde subito alla rete di Krunic, rimettendo il match in parità.

Lulic 6,5 – Un rullo compressore in fase di pressing, intercetta tanti palloni e accende la fase offensiva in velocità. E’ tra i migliori in campo della Lazio.

All. Inzaghi 7 – Si affida a Milinkovic e lascia in panchina Keita, il successo pomeridiano dell'Atalanta chiama i biancocelesti tenere il passo in chiave Europa. La Lazio macina gioco a raffica e spreca troppo sotto porta. E' comunque tra le squadre migliori della Serie A per organizzazione di gioco.

Arbitro: Rizzoli 6 – Torna in campo dopo le polemiche di Juventus-Inter e non sembra lucido in avvio, quando estrae un cartellino giallo a Costa per simulazione, fermando un'azione pericolosa della Lazio che aveva conquistato palla. Al 33’ Hoedt viene fermato per fuorigioco di rientro, decisione giusta. Nel secondo tempo non ci sono altri episodi da moviola.

TABELLINO

EMPOLI-LAZIO 1-2

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (77' Veseli), Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce (73' Mauri); El Kaddouri; Maccarone (71' Thiam), Pucciarelli. A disp: Pelagotti, Zambelli, Dimarco, Barba, Cosic, Zajc, Buchel, Tello, Marilungo. All. Giovanni Martusciello

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta (85' Bastos), Wallace, Hoedt, Radu (78' Djordjevic); Parolo, Biglia, Milinkovic (56' Keita); Felipe Anderson, Immobile, Lulic. A disp: Borrelli, Vargic, De Vrij, Gabarron, Lukaku, Crecco, Murgia, Mohamed, Tounkara. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Rizzoli di Bologna

Marcatori: 67' Krunic (E), 68' Immobile (L), 80' Keita (L)

Ammoniti: 2' Costa (E), 59' Biglia (L), 84' Diousse (E), 93' Veseli (E)

Espulsi: