Juventus, esclusione eccellente per la Champions

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/02/2017 21:17

JUVENTUS PORTO MARCHISIO - Potrebbe non bastare l'ottima prestazione contro il Palermo, condita dal primo gol su azione dopo il grave infortunio dello scorso aprile, a Claudio Marchisio per strappre una maglia da titolare per il fondamentale match di Champions League in casa del Porto. Massimiliano Allegri, nel 4-2-3-1 della Juventus che scenderà in campo mercoledì al 'Dragâo', dovrebbe infatti puntare in mediana su Khedira (risparmiato all'intervallo) e Pjanic (che non è stato rischiato proprio in vista della trasferta in Portogallo).

Porto-Juventus, la probabile formazione di Allegri

Una scelta non facile per il tecnico bianconero, che considera il 'Principino' non ancora al top della condizione dopo il lungo stop per l'operazione ai legamenti del ginocchio. Per le news Juventus sarà regolarmente al suo posto invece Bonucci, nonostante l'accesso battibecco durante l'incontro di ieri proprio con Allegri. L'ex Bari, se Chiellini e Barzagli non dovessero recuperare, sarà affiancato da Rugani, mentre sugli esterni agiranno Lichtsteiner e Alex Sandro, quest'ultimo atteso ex della contesa e approdato a Torino nel calciomercato estivo del 2015. Sulla trequarti ci saranno i rientri dal 1' di Cuadrado e Mandzukic (il croato era squalificato con il Palermo), con Dybala ovviamente a suggerire Higuain.

Probabile formazione anti-Porto (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.