Atalanta-Crotone, Caldara: "Volevamo vincere, ora tre partite decisive"

18/02/2017 21:25

ATALANTA CROTONE / L'Atalanta si gode l'ennesima vittoria stagionale, arrivata nell'anticipo della 25a giornata di campionato contro il Crotone. Mattia Caldara a fine partita ha commentato la prestazione della sua squadra: "Sapevamo che starebbe stata una partita difficile, nel primo tempo il Crotone ci ha messo in difficoltà - dice a 'Sky' - Volevamo fare i tre punti per allontanarci dall'Inter che giocherà domani. Napoli? Non sarà uno scontro diretto per la Champions League. Siamo consapevoli della loro forza, ma anche della nostra e scenderemo in campo con tranquillità. Nelle prossime tre partite ci giochiamo davvero molto contro squadre che lottano per l'Europa da inizio anno. Sarà un bel test di maturità per tutti noi e vogliamo dimostrare di meritare il posto che occupiamo attualmente. Gasperini ci dice di allenarci sempre al massimo e di cercare di superare i nostri limiti. A fine campionato tireremo le somme".

M.D.A.