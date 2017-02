Atalanta-Crotone, il rammarico di Nicola: "Troppe ingenuità"

18/02/2017 21:05

ATALANTA CROTONE NICOLA / Altra sconfitta per il Crotone nell'anticipo della 25a giornata di Serie A contro l'Atalanta. Davide Nicola ha parlato al temine del match: "La squadra esprime un buon calcio, ma commette troppe ingenuità che alla fine costano molto - spiega ai microfoni di 'Sky' - Non possiamo permettercelo perché abbiamo bisogno di punti e già domenica prossima proveremo a conquistarne qualcuno. Sul gol dell'Atalanta siamo stati dei 'polli' perché c'erano due giocatori in anticipo che non sono riusciti a chiudere: errore grave perché sapevamo che l'Atalanta sfrutta spesso queste situazioni. Dobbiamo migliorare per non incappare in situazioni come questa. Le qualità e i valori ci sono, serve maggiore attenzione".

