18/02/2017 20:56

FA CUP/ Cannibali in campionato, cannibali in coppa: non si ferma la corsa del Chelsea di Antonio Conte. Grazie alle reti segnate da Pedro e Diego Costa - entrambe nella ripresa - i 'Blues' hanno vinto in casa del Wolverhampton staccando il biglietto per i quarti di finale della FA Cup.

WOLVERHAMPTON-CHELSEA 0-2

65' Pedro, 89' Diego Costa

S.F.